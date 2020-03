Municipales dans le Nord et le Pas-de-Calais : suivez notre soirée spéciale 1er tour

En direct sur France 3 Nord Pas-de-Calais

Ce dimanche, malgré le contexte très particulier autour du coronavirus, France 3 Nord Pas-de-Calais vous propose de vivre la soirée électorale en direct avec des estimations, des synthèses et analyses, un dispositif complet pour suivre tous les scrutins du premier tour des municipales dans les villes du Nord et du Pas-de-Calais.Résultats, analyses, réactions des candidats, reportages dans les grandes villes du Nord et du Pas-de-Calais (Lille, Hénin-Beaumont, Calais, Dunkerque, Tourcoing, Lens et Denain)... Toute la soirée, nos journalistes sont mobilisés. Trois créneaux de diffusion à retenir :► 19h55 - 21h00► 21h15 - 22h00► 22h15 - 23h00