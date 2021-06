Info France 3. Régionales 2021 en Hauts-de-France : selon nos estimations, Xavier Bertrand arrive en tête du 1er tour

Selon les premières estimations, le président sortant de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand (LR/UDI), arrive en tête du premier tour avec 42,1% devant le candidat RN Sébastien Chenu avec 24,5% de suffrages.

Il est suivi de Karima Delli (PS/EELV,LFI) crédité à 18,3% des suffrages. Laurent Pietraszewski pour LREM arrive en 4e position avec 9,1% des voix.

Taux de participation en baisse

C'était la principale inquiétude des candidats et sans surprise le taux de participation est en baisse dans la région. À 12h il est de 12,5% contre 19,16% en 2015, en recul de sept points. Un taux sensiblement identique à celui de la moyenne nationale, soit 12,22%.

À 17h, le taux de participations dans les Hauts-de-France est de 27,17% contre 49,10% aux dernières élections régionales. En 2015, le taux de participation définitif était de 54,18%.

Les résultats par département

Découvrez les candidats qui arrivent en tête de ce premier tour des élections régionales :

Selon les premiers résultats calculés sur la base de 85% des inscrits reçus, dans le département de l'Oise : Xavier Bertrand arrive en tête avec 41,72% des voix suivi de Sébastien Chenu (26,24%), Karima Delli (17,59%), Laurent Pietraszewski (8,77%), Éric Pecqueur (2,93%), José Evrard (2,25) et Audric Alexandre (0,50%).

Selon les premiers résultats calculés sur la base de 79% des inscrits reçus, dans le département de l'Aisne, Xavier Bertrand arrive en tête avec 48,22% des voix suivi de Sébastien Chenu (26,96%), Karima Delli (12,94%), Laurent Pietraszewski (6,34%), Éric Pecqueur (3,10%), José Evrard (1,93) et Audric Alexandre (0,52%).

Un enjeu national

Depuis plusieurs mois, les élections régionales en Hauts-de-France cristallisent l'attention, notamment au niveau national. Le président sortant, Xavier Bertrand vise un second mandat, mais aussi et surtout la présidentielle de 2022. Il fait face au candidat tête de liste RN, Sébastien Chenu, qui était crédité juste derrière lui dans les sondages et à une gauche réunie et ralliée aux écologistes (la seule alliance de ce type au niveau national) dont la liste est conduite par Karima Delli.

Crédité à seulement 10% des intentions de vote selon les derniers sondages, la liste LREM conduite par Laurent Pietraszewski n'arrivait qu'en 4e position, alors même qu'elle est soutenu par plusieurs poids lourds du gouvernement comme les très médiatiques ministres de la Justice Éric Dupond-Moretti et de l’Intérieur Gérald Darmanin. Selon les premières estimations, le parti du gouvernement n'atteint même pas les 10% de votes.

Marine Le Pen en tête au premier tour en 2015

En 2015, c'est le Front national conduit par Marine Le Pen qui arrivait en tête au premier tour dans les Hauts-de-France. La présidente du parti récoltait 40,64% des voix. Elle arrivait d'ailleurs en tête dans chaque département de la région.

Xavier Bertrand, alors maire de Saint-Quentin, député de l’Aisne et ancien ministre de Nicolas Sarkozy, arrivait loin derrière avec 24,97 % des suffrages.

C'est grâce aux électeurs de gauche et au "front républicain", qu'il prennait finalement la tête de la région, remportant 57,77% des suffrages au second tour.