DIRECT. Roland-Garros : suivez le match Parmentier-Wozniacki

DIRECT streaming Roland-Garros : Parmentier-Wozniacki

Parmentier-Wozniacki

La Nordisteva défier ce vendredi, sur le court Philippe Chatrier. La 74ème mondiale face à la tête de série numéro 2 du tournoi. Et cela ne lui fait pas peur : «Quand on est à Roland-Garros, on n'a qu'une envie, communiquer avec le public, de vivre cela et là je vais pouvoir le faire sur le prochain match et c'est cool. Après, cela va être un gros match, mais je n'ai rien à perdre. Je veux y aller à fond.»Parmentier a sort sa compatriote et ami Alizé Cornet au tour précédent. A 32 ans, elle semble avoir retrouvé son meilleur tennis. Prête pour un exploit ?En 2014,avait atteint les 8emes de finale, son meilleur résultat à Paris.