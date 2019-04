DIRECT - LIVE. Suivez la Flèche Wallonne (une revanche pour Alaphilippe ?)

Suivez en direct streaming la Flèche Wallonne

> La Flèche wallonne en direct

C'est la première des classiques ardennaises : la Flèche Wallonne. Elle part de Binche près de la frontière avec le Nord pour arriver à Huy près de Liège. Une course à suivre en direct / live streaming à partir de 15h20 avec Francetv sport. Julian Alaphilippe et Alejandro Valverde sont les deux grands favoris de cette édition 2019. Le premier a gagné l'an dernier. Le deuxième est le recordman de victoires (5). Le Français sort d'une grosse déception dimanche, battu sur le fil par Van der Poel sur l'Amstel gold Race Les autres coureurs à suivre : Jelle Vanendert (3e en 2018), Dylan Teuns (3e en 2017), Bjorg Lambrecht, Maximilian Schachmann, Michal Kwiatkowski (3e en 2014) et Dan Martin, un habitué du podium à Huy (2 fois deuxième, 1 fois troisième).Le parcours: 195 km entre Ans et Huy. Départ à 11h15, arrivée vers 16h30.Parcours accidenté avec trois montées du Mur de Huy (Km 137, Km 166 et arrivée). Côte de Cherave à 5,5 km de l'arrivée.La participation : 25 équipes.AG2R La Mondiale, Astana, Bahrein, Bora, CCC, Deceuninck, Dimension Data, Education First, Groupama-FDJ, Jumbo, Katusha, Lotto, Mitchelton, Movistar, Sky, Sunweb, Trek et UAE Emirates (qualifiées), Cofidis, Euskadi, Israël CA, Rally, Vlaanderen, Wallonie-Bruxelles et Wanty (invitées).