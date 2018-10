DIRECT. Suivez le match d'Euroligue ESBVA-LM / Ekaterinbourg

ESBVA-LM / Ekaterinbourg : suivez le match en direct à partir de 20h

C'est parti pour une 4ème saison d'Euroligue. L'entame ce mercredi soir une nouvelle aventure européenne, dans la plus haute compétition.Les matchs de poule commencent par un duel ce mercredi soir 20h face à l'ogre russe. A suivre en direct sur notre page. Les Villeneuvoises seront loin d'être favorites. A l'intersaison, 6 nouvelles joueuses sont arrivées. Le club est donc en reconstruction. "On sait pertinemment que la gagner n’est pas à notre portée. Mais un club comme l’ESBVA qui ne fait plus partie des plus gros budgets de Ligue féminine, qui est un des plus petits des 16 clubs d’Euroligue, ça doit forcer le respect aussi par rapport à nos adversaires", commente Carmelo Scarna, le président du club dans La Voix du Nord Mais la Coupe d'Europe, c'est une ambiance, une ambition, un parfum particulier. Le Palacium attend ces soirées-là avec impatience.