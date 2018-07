DIRECT. Suivez France-Belgique, demi-finale de la Coupe du monde, minute par minute

Suivez le match France-Belgique en direct avec francetvsport



Deux beaux parcours jusqu'à la demi-finale

Le Nord Pas-de-Calais au coeur de la fête., c'est l'affiche de la demi-finale de laen Russie. Les deux pays frontaliers, amis, voisins, cousins, frères veulent tous les deux aller en demi-finale.Cette gentille querelle de voisinage a de l'allure, à Saint-Pétersbourg, sous les yeux du président Emmanuel Macron et du roi des Belges Philippe : d'un côté le prodige français, étincelant en 8e contre l'Argentine (4-3) à seulement 19 ans et demi; de l'autre des Diables rouges qui n'ont jamais aussi bien porté leur surnom, surtout en attaque avec l'infernale triplette Kevin De Bruyne-Romelu Lukaku et Eden Hazard Les Diables arrivent àen pleine confiance. Ils ont sauvé leur peau en 8e de finale en renversant sur le fil le Japon (3-2), et surtout, ils ont éliminé le grand favori du tournoi, le Brésil de(2-1), qui n'a pas réussi à tromper la vigilance du grand gardien Thibaut Courtois en fin de match.Mais la France n'est pas en reste. Elle a sorti l'Argentine de(4-3) grâce à un éblouissant Mbappé, auteur d'un doublé et d'une folle chevauchée pour obtenir un penalty transformé par Antoine Griezmann.Et a éteint avec autorité l'Uruguay de Luis Suarez d'un 2-0 tout en maîtrise. Tout au long de cette compétition, elle s'appuie sur un infatigable milieu de terrain défensif, N'Golo Kanté, qui a tenu tête à la star argentine Messi, avant de briser les élans offensifs des Uruguayens.