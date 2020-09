Route du Louvre : le 10 km en direct

C'est parti ! Reportée, remodelée mais elle a bien lieu. L’édition 2020 de La Route du Louvre a débuté ce samedi et se prolonge ce dimanche. France 3 Nord Pas-de-Calais propose de vivre les courses du jour (5 et 10 km) en direct. Pas de semi-marathon ou de marathon, ou de passage à Lille et dans le Nord le Covid-19 a évidemment bouleversé ce rendez-vous devenu traditionnel dans le Nord Pas-de-Calais.Le départ et l'arrivée a lieu au musée du Louvre-Lens avec moins de athlètes engagés. Hicham Briki, Florian Carvalho, Hassan Chahdi, François Barrer, Yann Schrub, Julien Navarro sont quelques-unes des têtes d'affiche du 10 km (départ 10h) de cette Route du Louvre 2020.