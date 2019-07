DIRECT - LIVE. Tour de France : suivez la 1ère étape Bruxelles-Charleroi-Bruxelles

Tour de France : suivez en direct live la 1ère étape

> Tour de France - 1ère étape Bruxelles-Charleroi-Bruxelles

Le Tour de France à l'heure belge ! La plus grande épreuve cycliste du monde débute ce samedi à Bruxelles. 1ère étape de 194 km à suivre en direct live streaming sur notre site avec les équipes de Francetv sport.Le maillot jaune inaugural de ce Tour, à l'effigie de l'Atomium, monument symbole de la capitale belge, attire les convoitises. La tunique de leader, qui fête ses cent ans d'existence dans la ville d'Eddy Merckx, devrait revenir dans un premier temps à un sprinteur, à l'issue d'une première étape sans difficulté majeure au coeur d'une Belgique folle de vélo, sur des routes qu'on annonce noires de monde.A noter que lundi, le Tour de France quittera la Belgique et fera une courte incursion dans le Nord et l'Aisne. A suivre en direct avec France Télévisions.