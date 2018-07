DIRECT. Tour de France : suivez la 8ème étape Arras-Roubaix

Arras-Roubaix : la 8ème étape du Tour en direct !

Quinze secteurs pavés (21,7 km) sont au programme de la 9e étape du, ce dimanche, entre(156,5 km), à la veille de la première journée de repos. Une étape qui s'annonce dure et passionnante.s’attend à « de gros écarts ». « Les principaux protagonistes vont essayer de mettre en difficulté des coureurs comme Nairo Quintana, prédit Cédric Vasseur, le manager de Cofidis.Les douze derniers reprennent une bonne partie du parcours de, courue chaque année début avril. Même en évitant les secteurs les plus mauvais, tel le Carrefour de l'Arbre, le dosage est le plus sévère depuis longtemps dans le Tour.A partir de Warlaing, à 70 kilomètres de l'arrivée, le final enchaîne les difficultés. Les derniers pavés, à Hem, sont situés à seulement 8 kilomètres de la ligne installée à proximité du vélodrome où est jugée l'arrivée de la "reine des classiques".La Grande Boucle, qui avait longtemps négligé les pavés, a utilisé cet élément attractif fort à trois reprises depuis le début de la décade. Les vainqueurs ont pour noms Thor Hushovd en 2010 et Lars Boom en 2014 (à Arenberg) puis Tony Martin en 2015 (à Cambrai).Roubaix (96.000 habitants) reçoit le Tour pour la 26e fois. La dernière arrivée d'étape remonte à trente-trois ans. Départ d'Arras à 12h35 (départ réel à 12h50), arrivée à Roubaix vers 16h18 (prévision à 45 km/h de moyenne).