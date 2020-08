DIRECT. Tribune Nord : on analyse la reprise du LOSC, du RC Lens, du VAFC et de l'USL Dunkerque

Les championnats professionnels ont repris ce week-end. Le LOSC et le RC Lens en Ligue 1; le VAFC et l'USL Dunkerque en Lgue 2, ont débuté la compétition avec des fortunes diverses. Notre émission 100% foot "Tribune Nord" reprend aussi ce soir pour analyser cette 1è journée.

Olivier Fosseux, journaliste à la Voix du Nord

Benoît Dequevauviller, journaliste à France Bleu Nord et Médiacités

Franck Queudrue, ancien capitaine du RC Lens.

Quatre thèmes au sommaire de l'émission

Ce 1è numéro de "Tribune Nord" pour la saison 2020-2021 sera présenté par Sylvain Charlet, transfuge de RTL, qui pilotera sa première émission. Comme la saison précédente, l'émission de France Bleu Nord sera relayée sur les pages Facebook de France 3 Hauts-de-France et France Bleu Nord.Jean-Marc Devred, journaliste à France 3 Nord Pas-de-Calais animera aussi l'émission. Seront également présents pour cette reprise :Ils débattront de l'actualité du football nordiste, impacté comme tous par la crise sanitaire et sociale provoquée par le coronavirus.1) Une surprenante équipe du RC Lens : vers un maintien confortable ?2) Le LOSC toujours en rodage.3) La jauge à 5000 spectateurs: pour combien de temps encore ?4) Benjamin Pavard, le Jeumontois, est le plus jeune vainqueur de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde. Où s'arrêtera-t-il ?Comme les saisons précédentes, les chroniqueurs attribueront leur carton bleu (coup de coeur) ou rouge (coup de gueule), en début d'émission.Rendez-vous donc vers 19h07, après le journal de France Bleu, sur notre page Facebook.