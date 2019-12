DIRECT VIDEO. Coupe de France : suivez le match FC Dieppe-RC Lens

DIRECT. Suivez FC Dieppe- RC Lens

Formalité ou match piège ? Le RC Lens se déplace à Dieppe ce dimanche (13h45) pour le 8ème tour de la Coupe de France. les hommes de Philippe Montanier sont largement favoris face à cette équipe amateure de Nationale 3 (5ème niveau). France 3 Hauts-de-France diffuse ce match en intégralité à la télé et sur le web.« Recevoir Lens est un cadeau de Noël avant l’heure […] Sur le papier il n’y a pas photo. D’ailleurs pour moi Lens est une équipe de ligue 1. Mais en Coupe de France, sur un match et avec le public, tout est possible ! Une victoire sera merveilleuse pour le club et le territoire de Dieppe ! », se réjouit le président du club dieppois.​​​​​​Les Normands sont en quête d'exploit pendant que les Lensois doivent simplement assurer le coup. 2èmes de Ligue 2, les joueurs de Philippe Montanier visent avant tout la montée cette saison. La Coupe de France n'est sans doute pas une priorité.500 supporters lensois ont fait le déplacement à Dieppe ce dimanche.