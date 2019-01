DIRECT VIDEO. Coupe de France : suivez le match Reims-RC Lens

Stade de Reims-RC Lens : le match en direct

Le(3ème de Ligue 2) redémarre l'année avec un 32ème de finale decostaud. Face à des pensionnaires de Ligue 1 : Reims, actuel 9ème au classement. Un match à l'extérieur qui s'annonce compliqué mais pas impossible à négocier. Un match à suivre en direct à partir de 14h05 sur France 3 Hauts-de-France.Les Lensois rentrent d'un stage de 5 jours à Malaga (Espagne) et espèrent une victoire pour bien lancer l'année après une fin d'année plus difficile. L'objectifn'est évidemment pas prioritaire pour le RC Lens maisne veut négliger aucune compétition : "Nous avons un beau challenge à relever, contre une équipe de Ligue 1 de Reims, sur son terrain, explique-t-il à Lensois.com . Cela nous demande de nous mettre tout de suite dans une exigence de très haut niveau pour enchainer ensuite le championnat. Nous serons les challengers. Reims sera favori mais ce statut ne nous pose pas de problème."Ce samedi, l'Iris Club de Croix s'est qualifié pour les 16èmes de finale de la Coupe de France. Valenciennes et Gravelines ont été éliminés. Le LOSC joue ce lundi soir.