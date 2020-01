DIRECT VIDEO. Coupe de la Ligue : suivez la demi-finale Lyon (OL) - LOSC

DIRECT Coupe de la Ligue : Olympique lyonnais-LOSC

Qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France, 5ème de Ligue 1, le LOSC peut-il aussi se qualifier pour la finale de la Coupe de la Ligue ? Les Lillois doivent pour cela battre les Lyonnais au Groupama stadium à partir de 21h10 ce mardi. Un match à suivre en direct streaming avec francetv sport Le Losc rêve de connaître de nouveau une finale de Coupe. La dernière a eu lieu en 2016, c'était face au PSG (défaite 2-1). Le Paris Saint-Germain joue justement ce mercredi l'autre demi-finale face à Reims.De son côté, venu à Lyon "pour gagner des titres", l'entraîneur Rudi Garcia ne voudra pas galvauder une compétition que l'OL n'a gagnée qu'une seule fois, en 2001, et qui va disparaître en fin de saison.Aux commentaires de ce match OL-LOSC, pour France 2 et francetv sport : Andréa La Perna et Wiloo.