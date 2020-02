DIRECT VIDEO. Enduropale du Touquet 2020 : revivez le Quaduro

REPLAY. Regardez le Quaduro 2020

En direct sur France 3 Nord Pas-de-Calais - LIVE

Simon Vitse et Céline Rousseaux (2019) / © FRANCE 3

Cétait déjà la 4ème course du week-end d'Enduropale du Touquet 2020: le Quaduro. 2h30 de sable, de moteurs, de chutes, de mer, de spectacle et de suspense que France 3 Nord Pas-de-Calais vous a fait vivre en direct.737 pilotes, amateurs ou confirmés ont pris le départ cette année. Et c'est le Belge Randy Naveaux qui l'a emporté sur le fil, dans le dernier tour juste devant Jérémie Warnia.Aux commentaires pour vous faire vivre cette course-événement : Céline Rousseaux (journaliste) et Simon Vitse, pilote de rallye-raid, en quad.