DIRECT VIDEO. Fed Cup : suivez le 1/4 de finale Belgique-France (Van Uytvanck-Garcia et Mertens-Cornet)

> DIRECT VIDEO. FED CUP : suivez le 1/4 de finale Belgique / France

Garcia de retour.écartée en simple. Julien Benneteau, nouveau capitaine de l'équipe de France de Fed Cup ouvre une nouvelle ère. La Nordiste Kristina Mladenovic, longtemps leader de l'équipe de France va regarder les deux premiers simples depuis le banc ce samedi. Un match à suivre en direct avec francetv sport à partir de 14h30.Un échange de rôles pour la fin d'une brouille qui mine les Bleues ? Une brouille aux accents parfois ridicules de cour d'école, cristallisée autour de l'inimitié entre la désormais N.1 française et son ancienne partenaire de double, Kristina Mladenovic. La dernière avait à l'époque publiquement fait savoir tout le mal qu'elle pensait de la décision de Garcia, entraînant une réaction en chaînes inarrêtable. A coups de déclarations à distance, de tweets, de malentendus, le fossé s'est creusé pendant des mois, à tel point que pas grand monde n'imaginait un retour de Garcia en Bleue si tôt. Mais ce divorce a coûté cher aux Bleues qui n'ont pas joué avec leur N.1 pendant plus de deux ans: deux victoires, dont l'une face à la Belgique justement (2018) et deux défaites. Un coût que n'a plus voulu supporter Julien Benneteau, nommé capitaine à l'été 2018, et qui a jusqu'ici réussi un petit tour de force :L'autre Nordiste,, est également remplaçante.Alison Van Uytvanck (Bel) - Caroline Garcia (FRA)Elise Mertens (Bel) - Alizée Cornet (FRA)Pièce maîtresse des Bleues depuis plus de trois ans, Kiki n'avait plus manqué le simple du samedi depuis 2015 et une demi-finale face à la République tchèque. Mais sa chute abyssale et continue depuis plus d'un an, qui l'a fait sortir récemment du top 60, ne lui permettait pas vraiment de poursuivre cette série."C'est tout simplement le choix du capitaine", a-t-elle sobrement réagi. Elle n'a pas été non plus été alignée en double, mais la capitaine peut changer ce scénario d'ici dimanche. L'hypothèse d'une pairealignée dimanche n'est donc pas encore tout à fait exclue.