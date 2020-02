DIRECT VIDEO. Suivez l'Enduropale du Touquet en intégralité

DIRECT. Suivez l'Enduropale du Touquet 2020

En direct sur France 3 Nord Pas-de-Calais - LIVE

L'édition 2020 de l'Enduropale du Touquet s'annonce palpitante. Nathan Watson, vainqueur l'an dernier, rêve d'une seconde victoire consécutive. A sa poursuite, une meute de favoris : le Nordiste Potisek, les Belges Van Horebeek et Dewulf ou encore son compatriote Todd Kellet...France 3 Hauts-de-France vous fait vivre la course en direct et en intégralité, sans interruption pendant 3 heures, à partir de 12h20 et jusqu'à 16h environ. Une course qui pourrait toutefois être raccourcie à cause de la marée.Aux commentaires pour vous faire vivre cette course-événement : Céline Rousseaux (journaliste) et notre consultant, l'ancien pilote Sergeï Potisek. Invité également : le triple vainqueur de l'Enduropale Adrien Van Beveren.Pendant toute la course, vous pouvez également consulter le classement en temps réel de tous les pilotes ici