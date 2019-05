DIRECT VIDEO. Suivez le match LOSC-Lyon, finale de la Coupe de France féminine

DIRECT. LOSC-OL, finale de la Coupe de France féminine

> LOSC-Lyon : Coupe de France féminine

David contre Goliath ? Le LOSC peut-il renverser l'Olympique lyonnais en finale de la finale de la Coupe de France féminine ? Réponse ce mercredi à partir de 19h en direct streaming de Châteauroux.Les insatiables lyonnaises partent largement favorites de cette finale où elles affrontent des Lilloises dont c'est la toute première finale. Sacrées championnes de France samedi et avant la finale de la Ligue des champions contre Barcelone le 18 mai, les joueuses de Reynald Pedros sont une nouvelle fois en course pour un joli triplé.A un mois du début de la Coupe du monde, l'OL et ses nombreuses internationales s'apprête à disputer sa 11e finale de Coupe de France, un trophée que les Lyonnaises ont remporté six fois de rang avant de perdre l'an dernier en finale contre le Paris SG (1-0).Le LOSC de son côté va disputer sa première finale mais avec un moral au plus bas. Les Nordistes ont en effet perdu ce week-end à Montpellier en championnat (3-2), un revers qui ne leur a pas permis de quitter la 11e place de la D1 féminine et les condamne à la relégation.