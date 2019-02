DIRECT VIDEO. Suivez Rennes-LOSC, 8ème de finale de la Coupe de France

> DIRECT LOSC-Rennes

Le, 2ème de Ligue 1, peut-il également viser la Coupe de France ? Question prématurée mais début de réponse ce mercredi soir. Les Lillois se déplacenten 8ème de finale. Un match à suivre en direct avec Francetv sport (commentaires de Kader Boudaoud et Alou Diarra).Une confrontation avec le 10ème de Ligue 1 qui pourrait permettre aude continuer sa série de six victoires de suite toutes compétitions confondues. "On aborde match comme un match de championnat. On va jouer pour gagner, avec une grande détermination pour nous qualifier. Je n’ai pas l’intention de faire un gros turn-over. On est à 3 matchs du Stade de France", a déclaré cette semaine Christophe Galtier, entraîneur ambitieux., en direct streaming sur notre site, sur francetv sport et sur France 3 ce mercredi à partir de 20h55.