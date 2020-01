Disparition inquiétante : une ado belge ayant de la famille dans le Nord recherchée par la police

[Disparition inquiétante à #Namur]

Disparition ce vendredi 17/01/2020 de Juliette GOORMANS, 14 ans. https://t.co/fi45juicVE pic.twitter.com/XsFwZvWrPT — Police Namur Capitale (@ZPNamur) January 17, 2020

C'est un dossier qualifié de "très inquiétant" par le Parquet de Namur (Belgique). Une jeune fille de 14 ans, Juliette Goormans, a disparu depuis vendredi matin. Elle devait se rendre à l'école mais n'y jamais été vue. Elle n'a pas de téléphone portable.La jeune fille qui souffre d'un léger retard mental aurait été depuis aperçue sur la côte belge à Nieuwport et Oostduinkerke, selon RTL.be . La police flamande a pris le relais pour retrouver la jeune fille, et a lancé à son tour un avis de recherche est maintenu. Juliette Goormans a de la famille dans le Nord et pourrait donc se trouver près de la frontière. La police nordiste a été informée de l'appel à témoins.Au moment de sa disparition, Juliette Goormans portait un jeans rose, une veste fuchsia, un pull noir à capuche, des baskets blanches et un sac à dos Kipling rose. Toute personne ayant des renseignements est invitée à appeler contacter Child Focus.