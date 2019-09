Dix ans après la crise du lait : comment se porte la filière en Picardie

Rappel des faits

Dix ans après, comment se porte le secteur du lait en Picardie ?

Au deuxième trimestre 2009, les 1 000 litres de lait étaient fixés à 240€, soit 30% de moins que l’année précédente. Un prix trop peu élevé pour les producteurs. La Fédération Nationale des Producteurs de Lait (FNPL) réclamait 305€.Une chute des prix liée à la fois à une baisse de la consommation et des exportations, mais aussi à un contexte de réforme de la Politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne dans le secteur laitier.: la commission européenne décide de supprimer les quotas laitiers en 2015, après les avoir relevés de 1% par an pendant 5 ans. Les producteurs de lait redoutaient une dérégulation de la production laitière européenne à terme, avec le risque d’une chute des prix.: les producteurs de lait de l’Union européenne marquent leur désaccord avec la politique de la Commission européenne. Ils revendiquent des prix équitables.: Après de nombreuses tentatives de négociations avec les industriels, les producteurs constatent l’échec des discussions. Les manifestations prennent de l’ampleur.: La FNPL arrache un accord pour un prix de base de 280 €/1 000 l. Cet accord est considéré comme une trahison par un grand nombre de producteurs, qui perdent confiance en la Fédération.: c’est le début de la grève du lait, lancée par l’Association des producteurs de lait indépendants (Apli) et de l’Organisation des producteurs de lait (OPL). Elle est suivie par 9 syndicats européens. La FNSEA s’oppose fermement à l’action. 40 000 producteurs à travers l’UE refusent de livrer leur lait aux laiteries, organisent des dons aux consommateurs et épandent leur production dans les champs. La grève durera 15 jours.: la Commission européenne annonce la création d'un « fonds laitier » d'urgence doté de 280 millions d'euros.Depuis la fin des quotas en 2015, la filière est en reconstruction.Aujourd'hui le lait est payé aux producteurs 344€/1000 litres. Soit 104€ de plus qu’il y a dix ans. Mais pour vivre décemment, l’interprofession propose 400€ pour 1000 litres, la coordination 450€.Dans la région les producteurs de lait représentent 27% des agriculteurs du territoire. Ils produisent 6% du lait français.