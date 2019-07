Dix spectacles sons et lumières à découvrir cet été dans les Hauts-de-France

"Cygnes des temps, 1600 ans d'histoire" à Péronne (80)

"Un songe à... Coucy à la merveille" à Coucy-le-Châteaux (02)

"Les Misérables" à Montreuil-sur-Mer (62)

"Le Royaume de TEM & les 3 Dragons" à Bailleul-lès-Pernes (62)

"Pêcheurs de temps" à Gravelines (59)

"Le Souffle de la Terre" à Ailly-sur-Noye (80)

© Le Souffle de la Terre

"Terre de feu... en Hainaut" à Denain (59)

"Éclats d'histoire" à Saint-Laurent-Blangy (59)

"Pirates dentelle et jambe de bois" à Méru (60)

"Les diamants du Roy" à Crevecoeur le Grand (60)

Jusqu'à l'automne, de nombreux spectacles sons et lumières se déroulent aux quatre coins de la région, encadrés par la fédération française des fêtes et spectacles historiques (FFFSH).Au niveau régional, 23 structures proposent des fêtes et des spectacles vivants (à ne pas confondre avec les mappings organisés notamment sur les bâtiments historiques). Cet été, une chose est sûre, le public aura l'embarras du choix. "La région Hauts-de-France est celle qui propose le plus de spectacles de ce type", assure Dominique Willay, délégué régional de la FFFSH.De la phase artistique, à la technique en passant notamment par la logistique, les costumes et les décors, plus de 6.700 bénévoles de la région sont aux manettes pour garantir un spectacle réussi. En 2017, la délégation régionale de la FFFSH a comptabilisé 102.487 spectateurs. Un chiffre stable depuis quelques années, preuve que l'engouement pour les sons et lumières est toujours intact.Pour sa première édition, le spectacle son et lumière "Cygnes des temps" , retrace l'histoire de la ville de Péronne depuis sa création en 400 autour du Mont des Cygnes. Il est mis en scène par Dominique Martens, connu aussi pour avoir réalisé "Le Souffle de la Terre" à Ailly-sur-Noye. Au total, plus de 300 bénévoles travaillent d'arrache-pied pour préparer les trois représentations prévues les 5, 6 et 7 juillet.Dans un cadre remarquable, au pied du château de Coucy, découvrez le nouveau spectacle vivant "Un Songe à ... Coucy à la Merveille." L'occasion de plonger dans un univers féerique et fantastique les quatre weekends du mois de juillet.Jean Valjean, Cosette, Javert, Fantine, Les Thénardier, retrouvez les personnages des Misérables à la citadelle de Montreuil-sur-Mer . Le lieu n'a pas été choisi au hasard, c'est en effet dans cette cité que Victor Hugo situe la première partie de son célèbre roman. Du 26 au 29 juillet et du 2 au 5 août, près de 500 figurants et bénévoles vous feront revivre cette célèbre intrigue, en y ajoutant, comme chaque année, un brin de nouveauté.Dans le cadre du festival "La nuit magique", on vous invite à découvrir le spectacle itinérant "Le Royaume de TEM & les 3 Dragons" au bord de l'étang de Bailleul-lès-Pernes. Préparez-vous pour une épopée de 3 km ! Un parcours lent, on vous rassure, adapté aux plus petits où vous aurez la chance de rencontrer quelques créatures fantastiques. "Pêcheurs de temps" , c'est l'histoire du littoral, des invasions barbares à la libération de Gravelines, contée sur le site de la porte aux Boules. L'occasion de rendre hommage aux Comtes de Flandre, à Charles-Quint, et Vauban et de retracer 1.000 ans d'histoire à travers un spectacle son et lumière présenté du 15 au 24 août.Spectacle vivant incontournable en Picardie, "le Souffle de la Terre" n'a pas pris une ride depuis sa création en 1986. Sur les bords du plan d’eau d'Ailly-sur-Noye, près de 850 bénévoles s'appliquent à préparer cette fresque géante historique qui recense 3.500 personnages. Un hymne à la Picardie et à ses habitants à découvrir du 23 août au 21 septembre.Du changement cette année à Denain avec un nouveau spectacle intitulé "Terre de feu... en Hainaut" . L'occasion de retracer 5.000 ans d'histoire avec une succession de tableaux, de figurants, de danseurs, de cavaliers, le tout agrémenté par une mise en abîme alliant son et lumière. Prenez rendez-vous les 30, 31 août et les 1er, 6, 7, 8 septembre au parc Emile Zola.En pleine nature, entrez dans le tourbillon des féeries nocturnes avec un spectacle intitulé "Éclats d’Histoire" . Voyagez à travers 20 siècles d'histoire au gré des projections scéniques, chorégraphies contemporaines originales, danses baroques, cirque, opéra rock... C'est du 6 au 21 septembre !À l'abordage ! Cette fois direction Méru pour un voyage au cœur de la piraterie. Les 20, 21, 27 et 28 septembre, embarquez sur le navire direction le stade de la mare aux loups !Comme son nom l'indique, il est question d'un trésor, il est également question de rivalités. Le nouveau "dîner-spectacle" imaginé et mis en scène par Dominique Martens raconte l'expédition du seigneur de Roberval nommé "Lieutenant Général au pays de Canada" par François 1er. Près de 200 personnages costumés vous feront vivre cette histoire entre deux bouchées.