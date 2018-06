DNCG - LOSC : le doute et le flou persistent

Que sait-on de la réflexion de la DNCG sur le LOSC ?

Et ce mardi, ne manquez pas les Unes spéciales transferts pour tout savoir sur les arrivées et les départs du prochain mercato. pic.twitter.com/B6aQL8DCkj — L'ÉQUIPE (@lequipe) 4 juin 2018

Quelle sanction ?



Quand la décision de la DNCG va-t-elle tomber ?

L'audition des dirigeants lillois, c'était il y a une semaine déjà. Depuis, aucune communication officielle. Ni du, ni du gendarme financier du foot français. On sait que laattend des documents attestant ce qui a été dit lors de l'audition. Notamment l'engagement de déposer 88 M€ sur un compte bloqué pour assurer la trésorerie de la saison.Selon l'Equipe, c'est là que ça pourrait coincer. "Les derniers documents transmis par les Dogues afin de valider cette décision (NDLR : de maintien en Ligue 1), hier, et ce matin, incitent à la prudence jusqu'au dernier moment", écrit le quotidien sportif.Toutes les hypothèses restent possibles. La relégation en Ligue 2 semble la moins probable. "D'après ce que j'ai compris, la DNCG attend encore certaines garanties mais ça devrait passer pour le LOSC", affirmait la semaine dernière un dirigeant français . Mais il faut rester prudent.L'option d'un maintien en Ligue 1 avec interdiction de recruter à titre onéreux ou un encadrement de la masse salariale est tout envisageable. Leresterait en Ligue 1 mais sous surveillance en quelque sorte.La DNCG se réunit ce mardi et demain mercredi.. On peut donc facilement imaginer que la décision va tomber d'ici là. Mais l'idée d'un nouveau sursis à statuer et d'une décision mise à nouveau en délibéré n'est pas à exclure totalement non plus. Oui, le doute et le flou persistent autour du LOSC.