VIDÉO. Dominé 2-0 à Lorient, le RC Lens arrache finalement le nul

Le résumé du match Lorient - RC Lens

Égalisation sur pénalty

Le RC Lens s'est dépêtré d'une situation bien délicate à Lorient, vendredi 30 novembre en 16journée de Ligue 2. Dominés 2-0 à la mi-temps,pour repartir avec un point.Ça commençait pourtant mal, pour les Lensois. Assaillis d'emblée et concédant deux buts (à la 8puis Alexisà la 36).Le retour aux vestiaires est tendus, mais les joueurs du RC Lens gardent le cap. "On savait bien que si on prenait pas de but," analyse a posteriori l'entraîneur lensois Philippe Montanier.Le doute ne survient qu'à la 75sur une frappe lointaine de. Puis vient la faute libératrice de Mesliers, à la 89minute, et l'égalisation desur pénalty.Le RC Lens se maintient avec ce nul à la quatrième place, à un point (28 pts) de Lorient (29 pts) et une petite longueur derrière Brest (34 pts) et surtout Metz (34 pts, un match en retard). Les Lesois recevront justement Brest, mardi soir.