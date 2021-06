Don du sang - Collectes dans les musées et animations : dans les Hauts-de-France, l'EFS veut attirer les donneurs

Démonstration de danse, caricaturiste, théâtre, food truck, photobooth... À l'occasion de la journée mondiale du don du sang, les maisons du don ont été décorées et plusieurs animations sont prévues tout au long de la journée. L'Établissement français du sang (EFS) a mis le paquet pour attirer un maximum de donneurs.

Il faut dire qu'en ce début de mois de juin, les réserves de sang sont en baisse. À cause des jours fériés et des ponts de mai l'EFS a enregistré une baisse moyenne de 10 000 dons. Avec les vacances d'été qui approchent, "les réserves de sang s’affaiblissent et la fréquentation des Maisons du don et des collectes mobiles par les donneurs de sang est également impactée", indique-t-il.

Ainsi, l'EFS lance un appel à mobilisation. Jusqu'au 9 juillet, il renouvelle l'opération "#Prenez le relais, 1 mois pour TOUS donner". "Au moins 300 000 donneurs dans toute la France sont attendus sur cette période pour faire remonter le niveau des réserves de sang, qui sont particulièrement basses en ce début du mois de juin", indique l'EFS.

Donner son sang au Louvre-Lens

Dans le cadre de cette campagne, le Louvre-Lens accueille une collecte de sang exceptionnelle mercredi 16 juin. "Cette collecte offre enfin la possibilité d’approcher ce lieu symbolique tout en réalisant un geste de solidarité", indique l'EFS. Elle se déroulera toute la journée, de 10h à 18h, sur rendez-vous.

Un autre lieu d'exception a été choisi, le palais des Beaux-Arts à Lille, mardi 22 juin de 10h à 19h sur rendez-vous également.

Du côté d'Amiens, l'EFS incite les habitants à venir donner leur sang avant de profiter d'un moment en terrasse. La maison du don adapte ainsi ses horaires et est ouverte jusqu'à 19h au lieu de 18h tous les soirs de la semaine jusqu'au 27 juin.

10 000 dons de sang nécessaires chaque jour

Avec ces collectes animées et insolites, l'EFS espère pouvoir inciter les citoyens à donner leur sang, mais aussi devenir un donneur régulier. "La régularité est un enjeu primordial pour assurer l’autosuffisance de la France en produit sanguin", affirme-t-il. D'autant que la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. Au total, selon l'EFS, 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients.

L'EFS rappelle qu’il n’y a pas de risque de transmission de la Covid-19 par transfusion. Toutes les mesures de précaution sont mises en place pour éviter les risques durant le prélèvement : prise de rendez-vous, port du masque, distanciation sociale. Par ailleurs, le fait d’avoir été vacciné contre la Covid-19 ne constitue pas un motif d’ajournement au don de sang.