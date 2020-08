Le don du sang désormais sur rendez-vous dans les Hauts-de-France

Amiens , 6 place Parmentier, quartier Saint Leu. Tél : 03.28.54.79.94. Ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h-18h, jeudi : 11h-19h et samedi : 8h-13h

Arras, 4 rue Auguste Dumand. Tél : 03 28 54 22 19. Ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h-18h, jeudi : 11h-19h et samedi 8h - 13h

Dunkerque, 930 Avenue de Rosendaël. Tél : 03 28 54 23 92. Ouvert mardi et vendredi : 8h- 17h, mercredi et samedi : 8h- 13h et jeudi : 11h -19h

Lille, 38/42 Avenue Charles Saint-Venant. Tél : 03 28 54 21 22. Ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h-18h, jeudi : 9h- 19h et samedi : 8h- 13h

Saint Quentin, 8-10 rue de Bellevue. Tél : 03 28 54 79 31. Ouvert lundi, mardi et vendredi : 9h -17h, jeudi : 11h- 19h et samedi : 8h-13h

Valenciennes, Centre Tertival, chemin des alliés. Tél : 03 28 54 79 19. Ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h-18h, jeudi : 11h- 19h et samedi : 8h -13h

Difficile de mobiliser les donneurs de sang pendant la période estivale et encore plus avec la crise sanitaire. Ainsi, l'Établissement français du sang a mis en place plusieurs mesures pour assurer la sécurité des donneurs. Port du masque obligatoire pour tous, distanciation physique et lavage des mains font désormais partie des gestes quotidiens en collecte.Et pour éviter l'attente et les rassemblements en collecte de ville, il faut prendre rendez-vous : sur le site de l'EFS ou sur l'application mobileEn maison du don, privilégier le rendez-vous par téléphone :N'oubliez pas de venir avec une pièce d'identité et, si possible avec votre propre stylo.En France, 10 000 dons sont nécessaires chaque jour.