Le don du sang pour lutter contre le cancer

Pourquoi c'est important de donner son sang

Un geste simple

Sites fixes de prélèvements en Picardie :

AISNE : 8/10 rue de Bellevue à Saint-Quentin.

SOMME : Quartier Saint-Leu, 6 place Parmentier à Amiens

Près d'un tiers des transfusions sanguines réalisées en France est destiné à des personnes atteintes de cancer. 15% des receveurs de produits sanguins labiles sont atteints d’un cancer hématologique (comme les leucémies également appelées « cancer du sang » ou les lymphomes) et 15% sont atteints d’une autre forme de cancer. Des chiffres révélateurs qui poussent l'Etablissement Français du sang (EFS) à rappeler que le don du sang est indispensable pour aider les malades du cancer.Si les traitements intensifs par chimiothérapie ou radiothérapie permettent de détruire les cellules cancéreuses, elles peuvent également détruire les cellules de la moelle osseuse, qui ne sont alors plus en capacité de fabriquer de nouvelles cellules sanguines en nombre suffisant. C'est durant cette période que le besoin de sang est indispensable pour lutter contre l'anémie (transfusion de globules rouges) et prévenir le risque hémorragique (transfusion de plaquettes).Chacun en donnant son sang peut contribuer à aider les malades. Ungeste simple qui prend moins d'une heure.10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner 1 million de patients.du lundi au vendredi : 9h - 17hle jeudi : 11h - 19hle samedi : 8h - 13hfermé le mercredidu mardi au vendredi : 9h - 17hle jeudi : 11h - 19hle samedi : 8h - 13hAutres dates, autres lieux sur le site de l'EFS