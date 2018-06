Où donner son sang en Hauts-de-France pour la Journée mondiale du don du sang ?

avoir entre 18 et 70 ans;

peser au moins 50 kg;

ne pas avoir subi de soins dentaires dans les dernières 24 heures (une semaine pour une extraction dentaire);

ne pas avoir d'antécédents de greffe ou de transfusion;

ne pas être enceinte;

avoir accouché il y a plus de 6 mois;

ne pas avoir de piercing ou de tatouage de moins de 4 mois;

ne pas voir été malade durant les 2 dernières semaines.

Arras, Amiens, Lille, Valenciennes, Saint-Quentin... Mais aussi des communes plus modestes comme Templeuve, Chauny, Doullens ou Carvin. Pour cette 15ème journée mondiale du don du sang, l'Etablissement français du sang a ouvert plus de 300 points de collecte sur tout le territoire. Dans les Hauts-de-France, une trentaine ont été installés.Donner son sang ne prend que 45 minutes. 45 minutes qui peuvent sauver des dizaines de vies, notamment à l'approche des vacances d'été. En période estivale, les stocks de l'EFS sont plus sollicités qu'en temps normal.Pour pouvoir donner son sang, il faut répondre à certaines conditions :D'autres contre-indications existent : avoir eu des relations sexuelles avec des partenaires différents au cours des 4 derniers mois; avoir effectué un séjour dans une région où peut sévir certaines maladies comme le paludisme. Plus d’informations sur les contre‐indications sur dondesang.efs.sante.fr