Donner son sang le samedi 19 janvier dans les Hauts-de-France

L'Établissement français du sang fait appel aux donneurs le samedi 19 janvier afin de répondre à la forte demande de besoins en sang. L'ESF rappelle qu'il est important de maintenir un bon niveau de réserves en produits sanguins pour répondre aux besoins des malades qui restent permanents et élevés. Cette journée de solidarité est organisée en partenariat avec les clubs Rotary de la région.

Où donner son sang dans les Hauts-de-France ?

Pour cette grande journée de solidarité, chaque maison du don sera exceptionnellement

ouverte le samedi 19 janvier de 8h à 18h. Des animations sont organisées dans les différents centres.





Lille : 38/42 avenue Charles Saint Venant - Concert « Les Ceusses » et bar à smoothie et collation offerte par Paul



Dunkerque : 930 avenue de Rosendaël - L’EFS vous offre la galette



Valenciennes : Centre Tertival – rue Ernest Macarez - Magicien et collation améliorée



Arras : 4 rue Auguste Dumant, à côté du centre hospitalier L’EFS vous offre la galette



Amiens : Quartier Saint-Leu – 6 place Parmentier



Saint-Quentin : 8 rue de Bellevue