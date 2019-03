Douaniers : une “grève du zèle” et pas de lumière au bout du tunnel

Une colère attisée par le Brexit

Le mouvement, entamé le 4 mars, a vu un renforcement sensible des contrôles aux frontières avec pour conséquence desainsi que des retards conséquents pour les passagers de l'ou les usagers des aéroports français.Pour les syndicats, lesn'effectuent qu'une "application stricte du règlement" qui, selon eux, exige ces contrôles assidus.Si la "" a débuté auet à l'entrée du, c'est que les premières revendications se sont faites sur fond deLes douaniers ont ainsi dénoncé leen vue d'une sortie par le Royaume-Uni de l'Union Européenne. Cette sortie, particulièrement si elle se fait sans accord, entraînerait notamment un rétablissement des contrôles douaniers mais aussi sanitaires et vétérinaires.Le renforcement actuel desdû au mouvement social serait ainsi la "démonstration de ce que pourrait être un Brexit +dur+", fait valoir Laurent-Théo Joly, délégué interrégional de FO-Douanes.En octobre 2018, le ministre des Comptes publics, qui a la tutelle sur les douanes, avait annoncé le recrutement desur trois ans, affectés dans leur quasi-totalité au Brexit.

Une annonce insuffisante selon les douaniers, pour qui les revendications vont bien au-delà. "Le Brexit est un catalyseur d'un malaise plus profond, la pénibilité du travail, la dangerosité et la nature de nos missions", expliquait début mars David-Olivier Caron, secrétaire général de la CFDT-Douanes.



Salaires et pénibilité dans les revendications

Selon FO-Douanes, "la colère gronde depuis des années, avec la sensation d'avoir trop tiré sur la corde". Au sommet des revendications des douaniers figure la revalorisation des salaires.

dommage qu'être fonctionnaire aujourd'hui, c'est être une cible: qu'on est mal reconnu et que l'état vous traite plus mal que ce qui est demandé dans le privé par ce même état: mal aimés, mal payés, pas de prime de 1000 euros, une couverture sociale entièrement à votre charge etc https://t.co/pnajM5kpd5 — CFTC-Douanes (@cftcdouanes) 17 mars 2019



Bercy prié de revoir sa copie

Comme pour l'ensemble de la fonction publique, lequi permet le calcul du traitement des douaniers a étédepuis 2010, à l'exception de 2016 et 2017. Outre un certain rattrapage sur les salaires, les syndicats demandent une "revalorisation des indemnités d'heure de nuit à 7 euros pour tous les agents, contre 1,80 euro aujourd'hui", ainsi qu'une "revalorisation de la prime de risque".La question de laest aussi au coeur des préoccupations. Ils réclament ainsi une réflexion concertée sur les conditions de travail des douaniers, un sujet "bloquant" selon Vincent Thomazo, secrétaire général d'Unsa-Douanes.A la suite d'une réunion de près de quatre heures avec les syndicats à Bercy le 12 mars, Gérald Darmanin avait proposé uned'euros aux douaniers. Elle se serait traduite par une augmentation de salaire de près de 55 euros mensuels par agent, selon une source syndicale. Consultés sur cette proposition par les syndicats, les agents l'avaient rejetée dès le lendemain, "massivement" selon l'Unsa. Une seconde réunion a eu lieu le 15 mars entre les syndicats et la direction générale.Dans la foulée, M. Darmanin a adressé une lettre aux quelquedans laquelle il a détaillé ses nouvelles propositions, dont uneéquivalente à 50 euros par agent ainsi que le nivellement par le haut des indemnités de nuit.Pour Morvan Burel, cosecrétaire général de Solidaires-Douanes, "la quasi-totalité des agents a considéré cette proposition comme en retrait par rapport à la première", une proposition donc "inacceptable pour eux".Face à cette impasse, les syndicats s'attendent à une"La mobilisation prend ailleurs. En Guyane, à l'aéroport Félix-Eboué de Cayenne, les douaniers ont rejoint le mouvement et portent également des revendications locales", en particulier sur les moyens de lutte contre le trafic de cocaïne, assure Laurent-Théo Joly de FO-Douanes.