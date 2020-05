Un drive-in organisé à Abbeville en attendant la réouverture des salles de cinéma

Le Drive-in Festival dans les Hauts-de-France

Regarder un film tout en restant dans sa voiture, c'est l'initiative 100% rétro proposée par la mairie d'Abbeville dans la Somme.Fermés depuis le 14 mars dernier, à cause de l'épidémie de coronavirus, les cinémas sont encore dans l'incertitude. Une réouverture n'est prévue "a priori pas avant l'été", a indiqué lundi 11 mai sur franceinfo Franck Riester, le ministre de la Culture.En attendant donc de pouvoir retourner dans les salles obscures, la mairie d'Abbeville propose de renouer avec la pratique du drive-in, apparue dans les années 30 aux Etats-Unis. "La séance aura sans doute lieu le 3e week-end de juin", indique Aurélien Dovergne, adjoint au maire en charge de la culture et du patrimoine.Pour le moment, la mairie est en train de travailler avec son prestataire. Le lieu a été choisi : ce sera l'esplanade Vauban.Pour la capacité d'accueil et la programmation tout reste encore à définir. "On est en train de regarder aussi si l'on peut installer un service de restauration et confiserie", ajoute Aurélien Dovergne. La place sera payante à un tarif raisonnable et la réservation pourra être effectuée sur le site de la mairie, précise enfin l'adjoint au maire. Une seule séance sera proposée, "en espérant pouvoir en organiser d'autres", si l'événement est un succès.La ville de la baie de Somme n'est pas la seule à avoir eu l'idée d'installer un drive-in, en attendant la réouverture des salles de cinéma.Dans le reste de la France, plusieurs initiatives de ce genre ont été lancées. Une association de bénévoles a notamment créé un festival dont les recettes seront reversées aux cinémas et distributeurs en difficulté. Le Drive-in Festival fait étape du 16 au 24 mai à Bordeaux. Un film sera projeté sur un écran de 190 m2 chaque soir à 21 heures. 220 places sont proposées à la vente.Le festival devrait prendre ensuite la route des Haut-de-France, puis Marseille. Pour le moment, aucune date n'a été précisée.