Drogue, tabac et alcool : les jeunes des Hauts-de-France sont parmi les moins gros consommateurs en France

Tabac

© Enquête ESCAPAD 2017

Enquête ESCAPAD 2017

Alcool



Cannabis

Autres drogues illicites (MDA, ecstasy, héroïne, cocaïne...)

Loin des clichés, l'étude publiée par l'(OFDT) montre que les jeunes du nord de la France sont loin d'être loin les plus gros consommateurs d'alcool, de tabac et drogues en France. C'est en tout cas ce que les jeunes 17 ans déclarent dans l'"réalisée lors de la journée d'appel de préparation à la défense (mars 2017).Un échantillon de 4028 jeunes des Hauts-de-France a été questionné. Voici les résultats pour le tabac, l'alcool, le cannabis et les autres drogues illicites.des jeunes des Hauts-de-France ont déclaré avoir déjà essayé la cigarette. C'est moins que la moyenne nationale : six adolescents de 17 ans sur dix (59,0 %) disent avoir déjà essayé un produit du tabac, qu’il s’agisse de cigarettes en paquet ou de tabac à rouler, de cigarillos ou de cigares. C'est beaucoup moins aussi qu'en 2014 : -11 points.23,7% des jeunes de la région (-8 points par rapport à 2014) déclarent un tabagisme quotidien contre 25,1 % en France.En revanche, le nombre de jeunes des Hauts-de-France qui ont un niveau d’usage intensif de tabac (au moins 10 cigarettes par jour) est plus important que la moyenne nationale :Là encore, la région est loin d'être la plus grosse consommatrice.Une consommation en baisse également de 3 points par rapport à 2014.En 2017, près de quatre adolescents de 17 ans sur dix (39,1 %) en France disent avoir déjà fumé du cannabis au cours de leur vie. "Au sud, les régions Nouvelle-Aquitaine (44,7 %), Occitanie (43,5 %), Auvergne-Rhône-Alpes (41,6 %) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (41,2 %) présentent les niveaux d’expérimentation parmi les plus élevés alors que dans la moitié nord du pays, les usages au cours de la vie sont bien moindres particulièrement dans lesPour la région, ce chiffre est en baisse de 9 points par rapport à 2014.En 2017,"Toutes les régions de la façade ouest du pays, à l’exception des Pays de la Loire, présentent une proportion de jeunes de 17 ans déclarant avoir déjà expérimenté une drogue illicite autre que le cannabis plus importantes que dans le reste du territoire. (...) Ces expérimentations sont, en revanche, plus rares en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, où elles ne concernent que 5,5 % des jeunes de 17 ans."Au total, trois régions (Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes) présentent des niveaux de consommation supérieurs à la moyenne nationale pour trois indicateurs sur les quatre recensés par l'étude (tabac, alcool, cannabis, autre drogue illicite). Les Hauts-de-France présentent des niveaux inférieurs pour tous les indicateurs.