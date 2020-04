Drone, avion, contrôle routier... La police fait respecter strictement le confinement (malgré les vacances et le soleil)

"Nous sommes intransigeants" : le capitaine Legrand (Nord) explique les contrôles de police

Interview réalisée par Vincent Dupire et Sébastien Gurak



Toujours 135 €

Durant cette mission, nous nous assurons également que les règles sanitaires et de distanciation sociale sont respectées aux abords des commerces. L'aéronef nous permet d'avoir une vue générale qui permet de guider de manière efficace les policiers au sol. pic.twitter.com/qSEjJ2Chjk — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) April 11, 2020

#COVIDー19 Le changement de lieu de confinement et les départs en vacances ne sont pas autorisés. Les déplacements sont interdits sauf exceptions mentionnées dans l'#attestation dérogatoire de déplacement.#RestezChezVous #SauvezDesVies (2/2) pic.twitter.com/pw5ZFzPxcA — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) April 11, 2020

Non, ce n'est pas le moment de partir en vacances. Le confinement continue en cette période de congés scolaires pour la zone B... et de beau temps. Pour le rappeler, les forces de l'ordre ont décidé de se déployer massivement dans le Nord et le Pas-de-Calais ce week-end.De nombreux contrôles ont par exemple été organisés aux points d'entrée des autoroutes et axes menant au littoral. "Le changement de lieu de confinement et les départs en vacances ne sont pas autorisés", ont rappelé les préfectures du Nord et du Pas-de-calais ces derniers jours."De plus en plus, les gens respectent les mesures mais on a encore de manière résiduelle des gens qui ne respectent pas, pensant que c'est un mesure restrictive alors que c'est une mesure sanitaire qui a pour objectif de protéger les personnes, protéger leur famille", rappelle le capitaine Matthieu Legrand, de la Direction départementale de la sécurité publique du Nord.L'amende encourue est de 135 euros par passager. : "Nous sommes intransigeants. Et si une personne est contrôlée à trois reprises en 30 jours, il y aura une interpellation et une garde à vue systématique. Une vingtaine de gardes à vue ont eu lieu pour ce motif dans le Nord ces dernières semaines. Actuellement, dans le département, plus de 10 000 contrôles de police sont effectués chaque jour. Grâce notamment au redéploiement de policiers habituellement affectés à la sécurité publique. Et les gendarmes sont aussi sur le pont.Dans le Pas-de-Calais, la police utilise également pour ses contrôles des drones, des patrouilles équestres et même un avion. "Durant cette mission, nous nous assurons également que les règles sanitaires et de distanciation sociale sont respectées aux abords des commerces, éxplique la police du Pas-de-Calais sur Twitter. L'aéronef nous permet d'avoir une vue générale qui permet de guider de manière efficace les policiers au sol."