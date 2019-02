“Du plastique dans du plastique” : les supermarchés Delhaize en Belgique épinglés pour leurs cadeaux pas très écolos

Delhaize épinglée par des consommateurs

L'affiche d"excuses" publiée part Delhaize

En offrant des briques en plastique tous les 20 euros d'achats, l'idée des supermarchés Delhaize était simple.Oui mais voilà, à l'heure où les "plastic attacks" fleurissent un peu partout et que les marches pour le climat animent chaque semaine les rues des grandes villes européennes, le coup de com' passe mal.Dans une vidéo publiée le 31 janvier sur son compte Facebook, un internaute réagit, visiblement très énervé face à sa caméra : "À quel moment quelqu'un s'est dit : tiens, c'est une bonne idée !"Les Belges se rassemblent par dizaines de milliers les week-ends pour défiler pour le climat.Les jeunes Belges sont aussi très nombreux"En voulant faire plaisir aux enfants, nous avons surtout énervé les parents. Et à juste titre. En effet, vous avez été nombreux à nous faire remarquer que nos jouets ‘Delhaize Shop’ étaient inutilement présentés dans des emballages en plastique, accompagnés d’une barquette en plastique". L'enseigne a pris des mesures supplémentaires. Par exemple, des poubelles seront placées à la sortie des magasins pour permettre aux clients qui le veulent d'y jeter leurs emballages.