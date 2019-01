À Dubaï, Franck Ribéry dépense 1200 euros pour déguster une côte de bœuf nappée d'or

De vives critiques

Pourquoi pas, lorsqu'on a le salaire du Boulonnais Franck Ribéry, mais le joueur a suscité la polémique en se mettant en scène jeudi sur une vidéo postée sur Instagram , aux côtés de sa viande de luxe."Pas de meilleure façon de démarrer l'année qu'avec une pincée de sel et une visite chez mon frère turc" écrit-il en anglais. Ce frère turc n'est autre que "", aka Nusret Gökçe, un boucher turc à la tête de la chaîne Nusr-Et et qui est devenu un "meme" (comprenez, un phénomène sur internet) pour sa façon de saler la viande. Un salage auquel s'est essayé l'attaquant du Bayern Munich.Une vidéo vue 1,3 million de fois, et qui a suscité de nombreuses critiques. Traité de "guignol", "au top de l'humilité" ironisent certains. D'autres interrogent : "P" Un autre écrit "Tu me donnes envie ni de manger, ni de devenir riche."D'autres temporisent. "Même si c’est ridicule de poser 1200€ sur un steak, s'il l’a payé, que savez vous de ce qu’il fait de son argent ?" Et d'évoquer "les dons, qu'il finance via les bonnes actions, des œuvres qui pèsent bien plus lourd qu’un steak a 1200€. Mais non, vous lui avez déjà