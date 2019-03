Dubuisson, la plus ancienne brasserie de Wallonie, fête ses 250 ans

Présentation de la Brasserie Dubuisson

C'est un certain, modeste fermier, qui créa cette brasserie en 1769, à une époque où la Belgique était encore une province de l'empire autrichien. Et elle n'a jamais déménagé depuis."Nous sommes la deuxième brasserie la plus ancienne de Belgique après Roman à Audenarde", affirme aujourd'hui fièrement, 54 ans, descendant du fondateur, à l'agence Belga . "Pendant plusieurs siècles, notre famille a pu préserver notre indépendance. Toutes nos bières sont en outre brassées sur place et nous ne brassons pas pour des tiers".La brasserie Dubuisson doit sa renommée à la, considérée comme l'une des plus fortes de Belgique (elle titre à 12%). En 2000, Hugues Dubuisson lui a donné une petite soeur, devenue elle aussi très populaire :. Plus légère que son aînée, cette blonde s'écoule aujourd'hui à 90 000 hectolitres par an. Une production exportée à 55%, notamment en France.Pour ses 250 ans, la plus ancienne brasserie de Wallonie voit les choses en grand, avec l'4,5 millions d'euros ont été investis pour rénover ce domaine de 8 hectares qui espère accueillir 20 000 visiteurs par an.Comme un clin d'oeil à l'histoire, Joseph Leroy, le fondateur de la brasserie Dubuisson, travaillait à l'origine pour le seigneur de Ghyssegnies. Pour supprimer la concurrence déloyale que représentaient les brasseries seigneuriales, exemptées de taxes au XVIIIe siècle, l’Impératrice Marie-Thérèse d’Autriche ordonna leur destruction en 1769. C'est ainsi que Joseph Leroy se mit à brasser pour son propre compte, dans sa ferme de Pipaix.