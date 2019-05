Ducasse, petit pain, laisse la porte contre... : 60 mots ou expressions qu'on n'entend que dans l'nord de la France

Carte réalisée par le site "françaisdenosrégions".

60 mots peu utilisés ailleurs que dans l'nord

Contribuez, critiquez, améliorez nos listes ! Se divertir, apprendre des petites choses sans se prendre la tête. Nos "listes du dimanche" ne prétendent pas être exhaustives.

En France, chaque région a ses petits particularismes, ses petites spécificités cultivées de génération en génération. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, on parle français avec quelques petites nuances pas forcément comprises de tous.Des mots qui ne sont jamais prononcés ailleurs :... Des mots qu'on utilise dans un autre sens :... Des façons originales de désigner un objet :... Des prononciations un peu différentes : vingt (avec le t)...A noter que certains mots sont issus du ch'ti (patois des Hauts-de-France) mais cette liste s'intéresse d'abord aux usages quotidiens plus qu'au patois.: cette liste a été publiée pour la première fois le 24 mars 2019. Grâce à des dizaines de mails et milliers de commentaires sur Facebook, nous avons pu la compléter. 20 mots ou expressions au départ, il y en a désormais 60 ! Merci à tous les contributeurs.Tous les Nordistes n'utilisent pas en permanence les 60 mots recensés dans la liste ci-dessous. Mais nous avons retenu ceux qui avaient encore une vraie vitalité dans la vie courante des habitants du(et parfois de tous les Hauts-de-France) en nous fondant notamment sur le travail précis du site "françaisdenosrégions ". Ces linguistes ont fabriqué des cartes des usages en France. Exemple ci-dessous avec le crayon de bois ou les fêtes de village.DrachePetit painCrayon de boisOn se dit quoiDucasseWassingueVingteDrôleBraireChiconMouquilleKermesseEst-ce que tu sais me passer le sel ?TargnioleBrinBraveMateJusBabacheLaisse la porte contreEtre à pied de chaussettesGardincourtWagonEntre les midisCarabistouillesEtre farcéDécarocherA toute berzingueCarretteBattéeFaire de l'essenceBerdouleBaraqueIl fait cruIl fait malsainVindiousQui z'ontTiotMaronneCarpinBaisser (ou remonter) le carreauClincheAvoir la drisseNonocheMarie-ToutouleMaguetteBoubourseBriquetAroquerOn va le faire en allantA ct'heureCarinSi ça tombeCoquilleTisoteBilouteKer / QuerreCarnasseBouc à chuc