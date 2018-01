Dunkerque : les 30 mots qu'il faut connaître pour être un vrai carnavaleux

Si vous connaissez d'autres mots du carnaval qui mériteraient d'être dans cette liste ou si vous contestez la présence de certains mots, n'hésitez pas à nous écrire à france3nordpasdecalais@gmail.com



30 mots du carnaval

C'est l'élément de base, essentiel d'un carnaval. La bande, c'est un défilé. Les carnavaleux défilent dans les rues derrière la clique (le groupe de musiciens), conduite par un tambour-major.Parapluies ou habitants de Bergues.Petit tour dans la bande ou chapeau.Pantalon.Le temps des costauds ! Dans les bandes, c'est le moment où les premières lignes retiennent en se serrant les coudes l'avancée des masquelours, qui, eux, poussent.Lieu-étape dans lesquels les carnavaleux viennent boire et manger avant d'aller au bal ou à la bande. Un carnavaleux qui « fait chapelle » ouvre les portes de chez lui à ses amis (et plus parfois).C'est le déguisement du carnavaleux. Généralement le même d'année en année. Certains affirment même de ne pas le laver."Beste Clet'che" : le plus beau costume.C'est l'ensemble des musiciens de la bande, habillés en ciré jaune. Ils entament les airs, sous la direction du tambour-major.Personnages de la bande qui tiennent quelque chose au bout d’un fil de canne à pêche. A L'origine, c'était une figue. Désormais, elle est remplacée par des chaussettes ou du poisson pas frais.Des harengs fumés. Ils sont lancés le dimanche des Trois Joyeuses depuis le balcon de la mairie à la foule. Un grand temps-fort du carnaval.Les carnavaleux déguisés.Les carnavaleux s'en servent pour chatouiller les passants et les autres masques.Un pudding. Souvent servi dans les chapelles.C'est le chahut qui termine le défilé. La bande tourne pendant une heure, autour d'un kiosque dans lequel la clique s'est installée. On chante à ce moment clé du carnaval les chansons les plus connues jusqu'çà l'hymne à Cô Pinard et la Cantate à Jean Bart.Un géant. A Dunkerque, il sort pour présider la sortie de la bande des pêcheurs.Habillé en costume de grognard napoléonien, c'est celui qui mène les musiciens ou la clique et donc la bande en entier. Un poste très convoité.Les seins, les têtons.Les trois jours où le carnaval dunkerquois bat son plein. Dimanche (bande des pêcheurs), lundi (Citadelle) et mardi-gras (Rosendael).Photo : Carnaval 1946La bande des pêcheurs = le vrai nom de la bande de Dunkerque.Le sexe masculin. "Wicheu, wicheu, wicheu, wicheu, viens jouer avec mon wiche! cinq minutes c’est pas longtemps et pi mon wiche mon wiche i s’ra content ! " (Chanson du carnaval)Un baiser. Parfois, on peut vous en demander en pleine bande...A plus ou au revoir !Ventre à bière.C'est la façon dunkerquoise de dire Madame ou Monsieur (pendant le carnaval !).C'est le petit groupe d'enfants déguisés mis devant la musique (qui dirige la bande) afin d'écarter les "touristes" regardant passer la bande et qui ne laissaient pas forcément suffisamment de place.Le petit dernier, petit enfant. Une des associations philantropiques a pris ce nom et organise le bal des Kakernesches.Canal exutoireSaoûl, ivre.Groupe de chants carnavalesques très connu à Dunkerque.Un pâté de tête qu'on trouve dans les bonnes chapelles.