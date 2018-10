Dunkerque : 7,6 tonnes de cigarettes saisies dans un poids-lourd

© Douanes françaises

Belle prise pour lesce jeudi 25 octobre. Ils ont arrêté lors d'un contrôle routier un camion sur l’autoroute A16 en provenance deEn fouillant le chargement de pièces automobiles (selon les documents de transport), ils ont découvert au-delà des deux premières palettes visibles à l’ouverture des portes (contenant bien) des phares de voiture, un gros chargement de cigarettes de contrebande."Les cartouches de cigarettes portent la mention « duty free », selon le communiqué de la direction des Douanes. Aucun justificatif régulier ne pouvant être fourni, ces cigarettes de contrebande sont saisies. Au total, ce sont 7 680 kg de cigarettes d’une valeur de plus de trois millions d’euros qui sont ainsi soustraites au marché parallèle."En 2017, plus de 74 tonnes de produits du tabac ont été saisies par les agents de la direction régionale des douanes et droits indirects de Dunkerque.