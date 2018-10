Dunkerque : un hélicoptère s'écrase sur un navire de la marine nationale

Des hélicoptères Caïman / © Marine nationale

Un accident grave a eu lieu ce mercredi soir à bord du porte-hélicoptèresau large de(Nord), indique la Marine nationale dans un communiqué. Un hélicoptère Caïman s'est écrasé sur le pont d'envol du navireblessant gravement un militaire."L'équipage a pu sortir indemne de l'hélicoptère. Quatre marins travaillant sur le pont d’envol ont été blessés, dont un grièvement", explique la Marine Nationale . Le blessé grave a été hospitalisé en région parisienne. Selon Le Monde , le Dixmude était en phase d’entraînement et en transit vers la Norvège, pour participer à un exercice de l’OTAN.Plusieurs enquêtes ont été diligentées pour déterminer les causes de cet accident. La météo ne semble en cause car les conditions étaient bonnes.