Dunkerque : Le Tour Voile 2021 aura lieu du 2 au 24 juillet prochain après un an d'absence

Le Tour Voile 2021 est de retour pour une prochaine édition qui aura lieu du 2 au 24 juillet prochain. Le nouveau directeur et son équipe comptent bien faire de cet événement, ambitieux et plein de nouveautés, un succès malgré la crise sanitaire.

Le Tour Voile est de retour après une année d'absence due à la crise sanitaire. L'une des plus anciennes courses nautiques de France fera escale dans 9 villes du 2 au 24 juillet prochain.

Le départ se fera à Dunkerque, s'en suivront Le Havre, Saint-Vaast-La-Hougue, Diélette, Erquy, La Baule, Châtelaillon-Plage, Royan. Les bâteaux quitteront alors l'océan pour une ultime course sur le lac de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes).

Plusieurs nouveautés cette année

Cette année, placée sous le signe du Covid, voit plusieurs changements se produire : "d’un point de vue nautique, on a une grande nouveauté, c'est le retour des ralliements, annonce Thibault Parent, le nouveau directeur du Tour Voile. C'est-à-dire le fait de rallier des villes-étape par la mer. Aujourd'hui, sur le parcours qui en contient neuf, on aura cinq ralliements par la mer". Inédit pour les célèbres Diam24 OD, la catégorie qui participe à cette compétition.

Photo du Tour Voile 2019. • © Jean-Marie Liot / Aso

Il y a aussi les messages à véhiculer "sur la voile et le nautisme, mais également sur le développement durable et certains enjeux sociétaux" qui seront mis en avant cette année.

Grande nouveauté : le final du 24 juillet passera de l'eau salée à l'eau douce en se terminant au lac de Serre-Ponçon. De quoi offrir un paysage inédit aux équipages en lice.

Lac de Serre-Ponçon dans les Hautes Alpes françaises. • © P. Royer/picture alliance / blickwinkel/P/Newscom/MaxPPP

Un événement attendu

"On pense que cet événement sera l'un des premiers à voir le jour, donc on essaie de l'ouvrir au maximum au grand public, poursuit le directeur. On le veut suffisamment festif, malgré les contraintes." Le village pour le grand public a d'ailleurs été pensé en prenant en compte les mesures sanitaires actuelles. "On le sent, c'est un événement d'été très prisé par le grand public."

Carte des étapes du Tour Voile • © Tour Voile

Enfin, dernier changement mais pas des moindres : l'organisation passe entre les mains de Normandie Événements. "Le Tour Voile est ancré dans l'univers du nautisme et de l'événementiel français, explique Thibault Parent. On voit un grand potentiel de développement populaire et sportif." Son équipe est désormais épaulée par la ligue de Voile de Normandie, qui co-produit l'événement avec eux "et apporte son savoir-faire".

En tout, c'est une vingtaine d'équipes composées d'amateurs et de professionnels qui s'affronteront durant cette course nautique. Et Thibault Parent semble confirmer une chose : "on aura des Nordistes", très problablement un équipage de Dunkerque.