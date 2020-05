Dunkerque (USLD) jouera bien en Ligue 2, Boulogne (USBCO) reste en rade

Jean-Pierre Scouarnec, président de l'USLD / © USLD



Logique sportive respectée

L’espoir d’une L2 à 22

Jean-Pierre Scouarnec peut désormais l’annoncer : l’Union sportive du littoral de Dunkerque (USLD) jouera la saison prochaine en ligue 2. "Je suis complètement rassuré. On n'a pas eu le PV officiel mais je suis soulagé", a expliqué le président dunkerquois sur beIN sports ce mardi soir.L’officialisation de la nouvelle attendue depuis plusieurs semaines est tombée ce mardi avec le procès-verbal du comité directeur de la Fédération française de football (FFF) réuni lundi matin. Le Comex a également décidé qu’il n’y aurait pas de barrage entre le 18è de Ligue 2 et le 3è de National. L’USBCO restera donc en 3è division.Il faudra encore attendre le 20 mai, date de l’assemblée générale de la FFF, pour entériner cette décision. Mais la montée est actée par le « gouvernement » de la Fédération. Il faudra encore passer l’examen de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). L’USLD ne craint pas les problèmes administratifs, pas même celui du stade Marcel-Tribut en pleine reconstruction. Alors que la nouvelle tribune venait d’être ouverte, les travaux de l’ancienne ont été interrompus par le confinement. Mais le club devrait bénéficier d’une dérogation. Si ce n’était pas le cas, une possibilité de repli existe avec le stade de l’Epopée à Calais.Depuis l’arrêt officiel des championnats et l’annonce du président Noël Le Graët de faire monter en ligue 2 les deux premiers de National, Pau et Dunkerque, tout le club attendait cela. Mais hier encore, le président dunkerquois, peut-être par superstition, refusait de s’exprimer trop vite.Les Dunkerquois étaient 2è au classement, après la 25è journée, la dernière jouée et qui a été prise en compte pour établir le classement. Avec 14 victoires, 5 nuls et 6 défaites, ils ont toujours été sur le podium, et même en tête durant 17 journées. Sur le plan sportif, cette accession sur tapis vert est donc justifiée.Dunkerque retrouvera la 2è division nationale 24 ans après l’avoir quitté. Ce sera certainement avec Claude Robin, qui devrait voir son contrat prolongé. Arrivé le 24 septembre 2018, l’entraîneur savoyard a d’abord sauvé l’USLD de la relégation en nationale 2, avant de la faire monter en ligue 2.L’Union sportive de Boulogne Côte d’Opale (USBCO), en revanche, devrait rester en championnat National la saison prochaine. L’équipe de Laurent Guyot était sur une série victorieuse qui pouvait lui laisser entrevoir la montée directe, quand le championnat a été définitivement arrêté. 3è avec 14 victoires, 4 nuls et 7 défaites, l’USBCO figurait à un point de son voisin maritime et espérait pouvoir jouer le barrage contre le 18è de ligue 2 (Niort), et avait entamé une démarche de communication en ce sens.Dans un communiqué publié le 5 mai, le club maritime rappelle ainsi que « depuis sa création en 1997, et outre les deux premières saisons pour des raisons réglementaires, le championnat national a toujours vu l’accession des trois premiers en division 2 puis en ligue 2. Cela fait donc 20 ans que la situation perdure et ce malgré la mise en place de ces dits barrages depuis la saison 2016-2017, rendant l’accession d’autant plus ardue ».Malheureusement, le Comex a décidé d’annuler ces barrages qui auraient pu se tenir en août, juste avant la reprise de la ligue 2 prévue le 23.Reste aux Boulonnais un mince espoir : celui de récupérer la place de Pau, désigné pour monter avec Dunkerque. Mais le club palois pourrait voir cette accession refusée à cause de son stade pas aux normes de la Ligue 2. Même dans ce cas, l’USBCO n’est pas assurée de récupérer cette place, qui pourrait revenir au 19è de ligue 2, Le Mans, bénéficiaire d’un repêchage inespéré.Sans oublier la possible extension d’un championnat à 22 équipes, évoquée dans le même communiqué. « Si bien entendu la tenue du barrage n’est malheureusement pas réalisable, un passage de la ligue 2 à 22 clubs pour la saison 2020-2021 serait une solution préconisée pour maintenir notamment l’équité sportive entre les deux barragistes tout en maintenant les règlements fédéraux. En effet, il n’est pas concevable que le 18è de ligue 2 se maintienne au détriment du 3è de National et inversement ».Mais au moment où les instances du football français veulent alléger un calendrier déjà trop chargé, cette option a peu de chance d’être retenue. Même dans le contexte actuel où chacun a sa solution pour sauver sa saison.