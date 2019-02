Dunkerque, Valenciennes, Calais : la gratuité des transports, un nouveau modèle ?

Vers une gratuité totale

Le réseau, opérateur de transports en commun dans le, seraà partir de septembre 2019. Déjà en place pour les moins de 18 ans depuis la rentrée scolaire 2018, la mesure va être élargie du fait du succès rencontré : avec la gratuité, le nombre d’abonnements jeunes sur, passant de 13 000 abonnés en 2017 à 18 500 fin 2018.L’annonce a été faite le 1er février par, présidente du Syndicat organisateur des transports urbains dans le Valenciennois (SIMOUV) etPour les familles concernées, l’économie « sera de l’ordre de 250€ par an », a-t-elle rapportée lors de la cérémonie de vœux. L’objectif est d’arriver à une– mais impossible à mettre en place, selon la présidente, sans une aide de l’Etat.C’est pourtant ce qui est à l’œuvre à. Après trois ans de test le week-end, la gratuité a été étendue à l’ensemble de la semaine. A l’époque, le maire de la ville côtièreexpliquait sur le plateau de Dimanche en politique avoir pris cette disposition pour. Dunkerque est alors devenue las. Désireuse de se faire vitrine d’un modèle social apprécié des usagers, la ville a organisé dans la foulé les premières « Rencontres des villes du transport gratuit ».Suivant l’exemple dunkerquois, d’autres villes se sont lancées dans les transports accessibles sans bourse délier. A, la gratuité totale est prévue pour 2020 . La situation dunkerquoise a donné l’impulsion à d’autres villes pour se lancer, mais le modèle n’est pas nouveau. La première ville française à l’avoir expérimenté est Colomiers, en Haute-Garonne, qui a instauré la gratuité des bus en 1971. D’autres villes ont suivi, dont deux dans l’Oise :. Depuis, les usagers d’une trentaine de villes peuvent utiliser gratuitement des transports.Pour les plus grandes villes, commepar exemple, la situation est plus complexe. Les habitants de la MEL ont vu le prix des transports augmenter en septembre dernier. Alors interrogé sur France 3 Nord-Pas-de-Calais,, estimait qu’à Lille, uneétait préférable. Le réseau lillois étant composé de bus, de métros et de trams,si les usagers ne payaient plus leurs tickets. Quant àle développement des transports à titre gracieux serait dans les tuyaux. En 2014 déjà, c’était un enjeu des élections municipales de la ville picarde.Pour les opposants à la gratuité des transports publics, ce type de mesure est en effet, maire de Paris, est par exemple critiquée pour avoir fait cette proposition à un an et demi des élections municipales. Dans la capitale, les transports sont ponctuellement gratuits pour tous, durant la nuit du 31 décembre par exemple. L’rejoignait cet avis dans un rapport de 2011. Selon l’organisation professionnelle,. La gratuité annule les frais de billetterie (vente et contrôle), alors que les recettes engendrée par les achats de billets sont plutôt faibles.Les mesures d’accessibilité aux transports prises par Dunkerque et Valenciennes ont déjà séduit les usagers. Hausse de fréquentation, diversification du public et diminution significative des dégradations : le bilan est plutôt positif.