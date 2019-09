Un duo pour remplacer Nicolas Hennon à la tête de Kiabi

Le numéro 1 du prêt-à-porter français Kiabi a annoncé mercredi la nomination de Béatrice Héricourt et Patrick Stassi en remplacement du directeur général Nicolas Hennon afin d'impulser "une énergie nouvelle" dans l'enseigne de la galaxie Mulliez.



Les deux nouveaux patrons de Kiabi sont des anciens du groupe : Mme Héricourt était directrice des collections internationales et M. Stassi occupait le poste de directeur général de la branche française de la marque. Ce binôme doit répondre "à une nouvelle dynamique impulsée par l'actionnaire-fondateur Patrick Mulliez et la Présidente du Groupe Elisabeth Cunin", indique Kiabi dans un communiqué.



"Bouger plus vite, continuellement challenger notre vision et nos actions, accélérer et réinventer un modèle performant qui nous permette de reprendre une longueur d'avance sur nos concurrents. C'est la mission qui est confiée à un binôme de leaders forts et engagés, issus de l'entreprise", poursuit le texte, saluant "l'engagement" du précédent directeur.

Projet écolo pour 2030

Fondé en 1978 dans le Nord, Kiabi se revendique comme le numéro 1 français du prêt-à-porter et a dégagé un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros en 2018 (+2,1% sur un an).



L'enseigne s'est engagée cette année à produire 100% de ses collections de manière durable ou "éco-conçus" d'ici 2030, en délavant par exemple des jeans au laser ou en utilisant du coton bio, tout en maintenant sa politique de "petits prix".