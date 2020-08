E-Dison, youtubeur originaire du Maisnil-en-Weppes près de Lille, est décédé

TIRER À L’ARC AVEC DES FLÈCHES ENFLAMMÉES ! • ©e-dison

Malheureusement oui triste histoire de mon pote e-dison 😢 ! Qu’il repose en paix et très gros soutien pour sa famille. J’avais tourné des vidéos avec lui 1 semaine avant, souriant, marrant... une perle de YouTube ! pic.twitter.com/n8kz2KJ7m9 — Jojol (@jojol67) August 4, 2020

Le youtubeur E-Dison, de son vrai nom Max Cappelle, est décédé ce samedi 28 juillet, selon la mairie de Maisnil-en-Weppes dont il était originaire qui a confirmé l'information de la Voix du Nord . Il s'était fait connaître sur la plateforme de mise en ligne de vidéos grâce à ses tests d'objets insolites comme un objet anti-noyade ou dernièrement un tir à l'arc avec des flèches enflammées.Sur sa chaîne Youtube, il rassemblaît près de 750 000 abonnés et plus de 100 000 abonnés sur son compte Instagram. Ses abonnés et d'autres Youtubeurs qui ont collaboré avec lui se disent émus à l'annonce de son décès.Dans les commentaires de ses vidéos, ses abonnés saluent : "un jeune homme talentueux", une personne qui "m'a remonté le moral quand ça n'allait pas", qui "aura fait rire et aidé pendant une mauvaise phase." Les internautes appellent notamment à s'abonner à sa chaîne pour réaliser son rêve d'atteindre 1 million d'abonnés.Les causes de son décès sont inconnues.