Éclipse partielle du soleil : seuls les initiés pourront vraiment en profiter dans les Hauts-de-France

"Jeudi, si on n’est pas au courant qu’il se passe quelque chose et qu’on ne regarde pas le ciel avec les moyens appropriés, on ne verra rien", résume André Amossé, responsable de l’équipe de médiation scientifique au Forum des Sciences de Villeneuve d’Ascq.

A chaque éclipse, amateurs et initiés en astronomie, multiplient les rendez-vous avec le public pour partager le spectacle. Deux fois par an, chaque année, le Soleil a rendez-vous avec la Lune. Jeudi, ce sera la "première rencontre" de l’année 2021, une éclipse dite annulaire. "La Lune est très éloignée de la Terre actuellement, explique Patrick Gressier, vice-président du Club Astronomique de la Région Lilloise. L’astre lunaire ne couvre donc pas la totalité du Soleil, laissant visible un anneau lumineux autour de la Lune."

Des membres du club d'astronomie de la région lilloise (CARL) réunis au Forum des Sciences de Villeneuve-d'Ascq pour observer le Soleil et Mercure. • © CARL

Mais pour cette éclipse, pas de communication de la part des clubs. Et pour cause ! Si la pandémie avec ses règles de distanciation chamboule ce type de réunion, c’est aussi l’importance visible du phénomène de l’hexagone qui a démobilisé les bonnes volontés.

Avec le mouvement de rotation de la terre et celui de la lune, cette ombre va se déplacer progressivement à la surface de la Terre sur une fine bande au final. André Amossé

"L’éclipse va être complètement visible sur une bande allant du Canada au Pôle Nord, explique Patrick Gressier. Plus on va s’éloigner en redescendant en latitude, moins l’attraction sera visible. "L’ombre projeté par la Lune est relativement petite par rapport à la taille de la Terre, rajouté André Amossé, on a un maximum de 300 kilomètre de diamètre. Ça reste donc local, avec le mouvement de rotation de la terre et celui de la lune, cette ombre va se déplacer progressivement à la surface de la Terre sur une fine bande au final."

Le club d'astronomie de la région lilloise organise régulièrement au Forum des sciences de Villeneuve-d'Ascq des ateliers d'observation avec de jeunes amateurs. • © CARL

En France, c’est dans le Nord que le phénomène sera le plus visible… en théorie. Avec environ 16 % de couverture du soleil par notre satellite. "C’est un tout petit bout de lune qui va occulter une partie du soleil, commente André Amossé. Cette éclipse partielle n’est pas assez importante pour qu’on voit une différence de luminosité. A moins d’avoir garder dans un tiroir les petites lunettes d’éclipse distribuées lors de l’éclipse totale du 11 août 1999."

Attention les yeux

"C’est dangereux d’observer le Soleil en général, explique Stéphane Razemon, vice-président du CARL, et c’est au moment d’une éclipse qu’on a envie le plus de le regarder. Le danger vient de là. Sur le net, on trouvera plein de petits bricolages pour observer l’éclipse. Or ces derniers laissent passer les infrarouges. Un rayonnement qui échauffe la rétine. Or l’être humain ne perçoit pas ce phénomène. Sa rétine peut brûler sans qu’il s’en aperçoive. Quand on observe le soleil, on n’a pas mal sur le coup. C’est après qu’on comprend que sa rétine a brûlé. Et ça ne se soigne pas, la brûlure est définitive."

Jeudi 10 juin, l’éclipse débutera à 11 h 14 pour se terminer à 13 h 23. Pour regarder le spectacle sans danger, des filtres de soudeur grade 14 sont nécessaires : 1/100 000ème de l’éclat du soleil sera alors perceptible et visible.

[Observation du ciel🔭]

Une #éclipse annulaire de #Soleil aura lieu ce jeudi 10 juin. Elle sera visible sous forme partielle et ressemblera à l’éclipse d’août 2017. À Lille, elle débutera à 11h14 et se terminera à 13h23 (sources : CLEA).

©️ wyoning-NASA/AFP/JoelKowsky pic.twitter.com/cxBeQ0fCIu — Forum des sciences (@forum_sciences) June 7, 2021

Pour ceux qui auront raté cette première éclipse partielle du soleil, notre site internet vous proposera une séance de rattrapage : des clichés de l’événement seront disponibles en fin de journée sur cette page, prêtés par le club d’astronomie de la région lilloise.