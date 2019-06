Ecoles fermées, fêtes annulés, TER supprimés... : les conséquences de la chaleur dans le Nord et le Pas-de-Calais

TER supprimés ou ralentis

⚠ Le saviez-vous ?

Les épisodes de forte chaleur ou de canicule peuvent impacter les circulations ferroviaires en provoquant une dilatation des rails et de la caténaire.

Pour garantir votre sécurité, SNCF peut être amenée à réduire la vitesse des trains.

Explication en image. pic.twitter.com/EwVwUwmGy3 — TER Hauts-De-France (@TERHDF) 23 juin 2019

Ecoles fermées

Wittes : fermeture de l'école à cause de la chaleur

Fêtes annulées

Le Nord et le Pas-de-Calais restent en vert sur la carte de vigilance canicule de Météo France. La chaleur est là mais rien d'insupportable. Pas de canicule mais des témpératures qui vont monter jusqu'à 34°C ce samedi.Pourtant, la météo a des conséquences concrètes sur la vie dans la région. Des TER supprimés ou ralentis des écoles fermées, des événements annulés... On fait le point.Sur les lignes TER Amiens-Calais et Saint-Pol-sur-Ternoise - Arras, la SNCF a annoncé quelques perturbations dues à la chaleur dès ce jeudi. "Dans certains points sensibles -des points où il y a des contraintes dans l'acier-, ça peut se déformer. Et si ça se déforme trop, on baisse les vitesses pour assurer la sécurité", explique le PDG de SNCF Réseau. D'autres lignes peuvent être touchées dans les heures qui viennent.Le Brevet des collèges a été reporté dans toute la France. Dans les Hauts-de-France, certains maires ont préféré fermer des écoles. C'était le cas à Wallers, dans le Valenciennois, ce vendredi. Mais aussi à Wittes dans le Boulonnais.Certaines municipalités ont aussi décidé des evénements prévus ce week-end. A Mazingarbe, la fête du sport a été reportée en octobre. A landrecies, les foulées Dupeleix sont annulées "En raison des conditions météorologiques actuelles et des températures revues à la hausse ce samedi après-midi (journée la plus chaude de l'épisode de fortes chaleurs), le comité d'organisation, réunit ce mardi soir, a décidé d'annuler cette 24ème édition", peut-on lire sur la page Facebook de l'événement.La journée de samedi sera la plus chaude de la semaine dans le Nord et le Pas-de-Calais . Dimanche et lundi, les tempréatures seront nettement à la baisse.