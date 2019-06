L'économie des Hauts-de-France va-t-elle mieux ? Voici 5 chiffres positifs et 5 chiffres négatifs

5 chiffres positifs

© INSEE

© INSEE

5 chiffres négatifs

© INSEE

11%. C'est le taux de chômage le plus bas depuis 10 ans dans les Hauts-de-France. Un chiffre à relativiser parce que la baisse enregistrée en 2018 (– 0,1 point) reste modeste en comparaison de 2017 (– 1,1 point).Hormis dans la Somme où il reste stable, le taux de chômage diminue dans les autres départements de la région : Nord (– 0,1 point), Pas-de-Calais (– 0,2 point), Aisne et Oise (– 0,3 point).1500 emplois ont été créés en 2018 dans la construction. Un secteur en croissance comme le tertiaire marchand (+7500 emplois) avec +0,9% en un an. Les secteurs de l’information et de la communication, l’hébergement et la restauration ou les services aux entreprises se portent bien.Le tourisme confirme sa croissance dans les Hauts-de-France : +2,3% par rapport à 2017. Une fréquentation record : 11,6 millions de nuitées vendues en 2018. L'année a été excellente pour les hôtels et les campings (notamment grâce à la météo favorable)."En raison des multiples cérémonies de commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, Britanniques et Australiens sont venus nombreux dans la région (respectivement + 12,6 % et + 81,9 % des nuitées)", explique notamment l'INSEE Trafic aérien en hausse (+5,7%%), augmentation des ventes de véhicule neufs (+3%), progression du trafic de marchandises agricoles et des conteneurs. augmentent (+ 3 %) : tous les indicateurs concernant les transports sont positifs.En 2018, près de 39 600 entreprises ont été créées dans les Hauts-de-France, soit 14,3 % de plus en un an. Une hausse toutefois plus faible qu’au niveau national (+ 16,9 %). Un autre bémol : la hausse concerne essentiellement les autoentrepreneurs.Le taux de chômage national reste loin bien inférieur (8,8%) à celui des Hauts-de-France (11%). La région reste la plus touchée de France.– 0,1 %. Le nombre d'emplois a diminué dans les Hauts-de-France en 2018. A comparer avec les + 0,6 % au niveau national. "L'emploi tous secteurs confondus reste au-dessus de la barre des 2 millions de salariés fin 2018 dans la région", souligne toutefois l'INSEE.L'industrie continue à perdre des emplois dans les Hauts-de-France. Plus de 2 000 emplois ont été perdus dans ce secteur (– 0,8 %).Selon l'INSEE, les cultures phares de la région (betteraves -10%, pommes de terre -15% et céréales) ont souffert des conditions météorologiques, "et la hausse des cours n'a pas toujours permis de compenser la baisse de rendement".En revanche, les volumes de lait collectés en 2018 sont en hausse de 1 % par rapport à l’an passé et la filière procine se porte bien.Après plusieurs années de baisse, les défaillances d’entreprises son reparties à la hausse de 3 % par rapport à 2017. Un chiffre d'autant plus négatif qu’elles baissent au niveau national (– 0,9 %).