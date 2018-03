Éditions JC Lattès / Le Masque NOUVEAUTÉ Le nouveau roman de Grégoire Delacourt "La femme qui ne vieillissait pas" est enfin disponible en librairie. Découvrez un conte visionnaire où il est question de l'amour à l'épreuve du...

Est-ce que c'est une grâce ou une malédiction de ne pas vieillir ?

L'écrivain nordiste Grégoire Delacourt suspend le temps dans son nouveau roman

Grégoire Delacourt, auteur de " La femme qui ne vieillissait pas" - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Christelle Massin. Sergio Rosenstrauch et Manon Lecharpentier. Infographies de Cécile Detez de la Dreve et montage d'Isabelle Lefebvre.

Grégoire Delacourt enfant

"C'est une femme du Nord comme je les aime toujours et qui va découvrir à 35 ans que depuis plusieurs années elle ne vieillit plus." C'est ainsi que l'auteur nordiste Grégoire Delacourt présente Betty, l'héroïne de son nouveau roman, La femme qui ne vieillissait pas.L'auteur de La Liste de mes envies a fait paraître le 28 février ce nouveau roman dans lequel il a "trouvé très amusant comme point de départ cette hypothèse de conte et de dire au fond : 'Est-ce que c'est une grâce ou une malédiction de ne pas vieillir ?'"Le temps, c'était aussi l'un des thèmes centraux de notre rencontre avec le romancier originaire de Valenciennes,Une fois encore, Grégoire Delacourt se glisse dans la peau d'une femme."C'est une manière d'être un peu elle, confie l'écrivain, de regarder comme elle aurait pu voir, comment une femme voit le monde, comment elle regarde ses enfants, comment elle voit le temps qui passe". La femme qui ne vieillissait pas , Grégoire Delacourt,Éditions JC Lattès, 256 pages, 18 €