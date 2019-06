Eden Hazard au Real Madrid, un joli chèque pour le LOSC

3,25% de la transaction pour le LOSC

Eden Hazard sous le maillot du LOSC en avril 2012. / © PHILIPPE HUGUEN / AFP

C'est désormais officiel : Eden Hazard portera à partir de la saison prochaine la prestigieuse tunique blanche du Real Madrid. Le club espagnol a officialisé vendredi soir l'arrivée de la star belge, âgée de 28 ans, qui s'est engagée jusqu'en juin 2024 et qui sera officiellement présentée aux supporters merengue jeudi prochain au Stade Santiago-Bernabeu.Selon la presse espagnole et britannique, l'indemnité de transfert conclue entre le Real Madrid et son ancien club de Chelsea, où il ne lui restait plus qu'une année de contrat, est comprise entre 100 et 145 millions d'euros en fonction des bonus prévus dans l'accord, ce qui fait d'Eden Hazard la plus chère recrue de l'histoire du club madrilène.Ce transfert record est une excellente nouvelle pour le LOSC, club formateur d'Eden Hazard, qui va empocher ainsi entre 3,25 et 4,72 millions d'euros en vertu du mécanisme de solidarité mis en place par la FIFA, la fédération internationale de football, sur les transferts internationaux.En effet, son règlement prévoit que chaque club où a évolué le joueur entre la saison de ses 12 ans et celle de ses 23 ans touche un pourcentage : 0,25% par saison entre 12 et 15 ans, 0,5% entre 16 et 23 ans.Eden Hazard a joué au LOSC de la saison de ses 15 ans (2005-2006) à celle de ses 21 ans (2011-2012), ce qui permet aux Dogues de revendiquer 3,25% du transfert payé par le Real Madrid. Le mécanisme de solidarité la FIFA intègre l'indemnité de base comme les bonus, à condition bien entendu que les clauses prévues se réalisent et que ces bonus soient effectivement payés par le club acheteur.Le transfert d'Eden Hazard au Real Madrid va également faire le bonheur des deux clubs belges qu'il a fréquentés avant d'arriver à Lille. Le Stade Brainois, modeste équipe de D3 amateur (5division belge), va prendre 0,25% - donc entre 250 000 et 362 250 euros - et l'AFC Tubize (2division belge) percevra 0,5% - donc entre 500 000 et 725 000 euros.