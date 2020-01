Eden Hazard est le joueur qui a subi le plus de fautes en Europe depuis dix ans

1030 – Eden Hazard a subi 1030 fautes dans les 5 grands championnats européens lors de cette décennie, c’est au moins 233 de plus que tout autre joueur sur la période. JardinAléatoire 👨‍🌾. @hazardeden10 @losclive #Opta2010s pic.twitter.com/BsiT24yWE5 — OptaJean (@OptaJean) December 27, 2019

Eden Hazard aurait subi plus de 1 000 fautes durant la dernière décennie selon l'institut de statistiques Opta, ce qui en fait le joueur qui a subi le plus de faute des cinq grands championnats européens.Le nombre relayé par le site web belge d'actualité 7sur7.be , est significatif de la capacité de l'ancien joueur du LOSC de dribbler ses adversaires et de les mener à la faute. D'autant que le Belge peut compter sur une importante avance. Selon Opta, il devance largement les autres footballeurs : "C'est au moins 233 de plus que tout autre joueur sur la période."Malgré toutes ces fautes, il n'a loupé que 32 matchs pour cause de blessure sur dix ans. Pas de chance donc pour le Real Madrid qui l'a recruté l'été dernier puisque le diable rouge est actuellement blessé et ne pourra pas participer à la Supercoupe d'Espagne organisée du 8 au 12 janvier.